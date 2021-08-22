Индзаги о крупной победе над «Дженоа»: «Интер» не мог и мечтать о лучшем старте сезона»
Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвел итоги матча первого тура серии А против «Дженоа» (4:0).
«Я был полностью уверен, что мы добьемся успеха. Я видел, как футболисты готовились к матчу, какая у них была мотивация. Мы не могли и мечтать о лучшем старте сезона, особенно когда наши фанаты вернулись на стадион. Переход Лукаку был неожиданным, но Джеко уже проявил себя. Тем не менее нам нужны еще игроки, способные забивать», — приводит слова Индзаги Football Italia.
В составе «Интера» голами отличились новички команды Хакан Чалханоглу и Эдин Джеко.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю