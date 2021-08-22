Гасперини считает, что «Аталанта» не заслужила победу над «Торино»
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча первого тура чемпионата Италии против «Торино» (2:1).
«Мы не заслужили победы в той игре. Очень приятно победить в такой смертельной схватке, но нам нужно вернуть некоторых игроков в форму, и нам действительно нужна лучшая игра в следующих матчах. Нам очень повезло сегодня, это была сложная игра. Даже на физическом уровне мы недостаточно хорошо противостояли им», — приводит слова Гасперини DAZN.
Счет на 6-й минуте открыл форвард гостей Луис Муриэль. В концовке второго тайма отличился нападающий «Торино» Андреа Белотти. Победу «Аталанте» на 93-й минуте принес точный удар Роберто Пикколи.
Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук появился на поле в начале второго тайма, но не отметился результативными действиями.
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