Гасперини считает, что «Аталанта» не заслужила победу над «Торино»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча первого тура чемпионата Италии против «Торино» (2:1).

«Мы не заслужили победы в той игре. Очень приятно победить в такой смертельной схватке, но нам нужно вернуть некоторых игроков в форму, и нам действительно нужна лучшая игра в следующих матчах. Нам очень повезло сегодня, это была сложная игра. Даже на физическом уровне мы недостаточно хорошо противостояли им», — приводит слова Гасперини DAZN.

Счет на 6-й минуте открыл форвард гостей Луис Муриэль. В концовке второго тайма отличился нападающий «Торино» Андреа Белотти. Победу «Аталанте» на 93-й минуте принес точный удар Роберто Пикколи.

Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук появился на поле в начале второго тайма, но не отметился результативными действиями.