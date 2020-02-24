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Игуаин вернулся к тренировкам без ограничений

18:32
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Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает официальный сайт туринского клуба. Аргентинец полностью восстановился после травмы спины и не испытывает дискомфорта. Поэтому ожидается, что в ближайшем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лионом» он может сыграть.

В то же время бразилец Дуглас Коста еще не закончил восстановление после травмы бедра и тренировался в ограниченном формате.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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