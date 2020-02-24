Игуаин вернулся к тренировкам без ограничений

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает официальный сайт туринского клуба. Аргентинец полностью восстановился после травмы спины и не испытывает дискомфорта. Поэтому ожидается, что в ближайшем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лионом» он может сыграть.

В то же время бразилец Дуглас Коста еще не закончил восстановление после травмы бедра и тренировался в ограниченном формате.