Игроки «Наполи» хотят, чтобы Гаттузо остался в клубе

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо может покинуть клуб в конце сезона. При этом игроки поддерживают тренера и хотели бы, чтобы он продолжил возглавлять «Наполи», сообщает TMW со ссылкой на Corriere del Mezzogiorno.

Ранее появлялась информация, что «Фиорентина» предлагает Гаттузо контракт на два сезона, а «Ювентус» включил его в список возможных кандидатов на должность, сейчас занятую Андреа Пирло.