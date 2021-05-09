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Игроки «Наполи» хотят, чтобы Гаттузо остался в клубе

17:29
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Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо может покинуть клуб в конце сезона. При этом игроки поддерживают тренера и хотели бы, чтобы он продолжил возглавлять «Наполи», сообщает TMW со ссылкой на Corriere del Mezzogiorno.

Ранее появлялась информация, что «Фиорентина» предлагает Гаттузо контракт на два сезона, а «Ювентус» включил его в список возможных кандидатов на должность, сейчас занятую Андреа Пирло.

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