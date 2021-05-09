Мертенс получил травму голеностопа в матче против «Специи»
16:43
Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс получил травму голеностопа в матче 35-го тура чемпионата Италии против «Специи» (4:1), сообщает La Gazzetta dello Sport.
Бельгиец вышел на замену во втором тайме, но вскоре был вынужден покинуть поле.
Тренерский штаб клуба опасался, что Мертенс пропустит оставшиеся матчи сезона. Но нападающий сохраняет шансы принять участие в последних турах серии А.
В нынешнем сезоне Мертенс провел в серии А 35 матчей, в которых забил 10 мячей и сделал 9 голевых передач.
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