Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Мертенс получил травму голеностопа в матче против «Специи»

16:43
Теги:

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс получил травму голеностопа в матче 35-го тура чемпионата Италии против «Специи» (4:1), сообщает La Gazzetta dello Sport.

Бельгиец вышел на замену во втором тайме, но вскоре был вынужден покинуть поле.

Тренерский штаб клуба опасался, что Мертенс пропустит оставшиеся матчи сезона. Но нападающий сохраняет шансы принять участие в последних турах серии А.

В нынешнем сезоне Мертенс провел в серии А 35 матчей, в которых забил 10 мячей и сделал 9 голевых передач.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Ее бросил Авербух, а она его обыграла на Олимпиаде за Францию. История Марины Анисиной
«Бавария» повторила рекорд «Ювентуса». Тухель снова обыграл Гвардьолу и отсрочил чемпионство «Сити»
За 18 лет карьеры Акинфеев никогда не пролетал мимо еврокубков. Сейчас ЦСКА может вывести в Европу только чудо
Баринов — о возможной стимуляции «Химок»: «Совершенно законно, буду рад поражению «Спартака»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд