9 мая «Ювентус» в Турине сыграет с «Миланом» в матче 35-го тура чемпионата Италии. Встреча начнется в 21.45 по московскому времени.

«Ювентус» с 69 очками занимает четвертое место в турнирной таблице серии А. «Милан» — пятая строчка и 69 баллов.

Следить за игрой «Ювентус» — «Милан» можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире matchtv.ru.

Видеотрансляция матча «Ювентус» — «Милан»