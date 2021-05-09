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«Ювентус» — «Милан»: прямая трансляция матча серии А

19:45
Криштиану Роналду. Фото Reuters
Криштиану Роналду. Фото Reuters
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9 мая «Ювентус» в Турине сыграет с «Миланом» в матче 35-го тура чемпионата Италии. Встреча начнется в 21.45 по московскому времени.

«Ювентус» с 69 очками занимает четвертое место в турнирной таблице серии А. «Милан» — пятая строчка и 69 баллов.

Следить за игрой «Ювентус» — «Милан» можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире matchtv.ru.

Видеотрансляция матча «Ювентус» — «Милан»

Ювентус — Милан

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