Ибрагимович: «Милан» допустил много ошибок, но мы восстановимся"

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович признался, что команда плохо выступила в матче чемпионата Италии с «Интером» (0:3).

В феврале 39-летний футболист был награжден «Золотым тапиром» — сатирическим призом, который вручают в Италии за спортивные провалы.

«Было непросто. «Милан» совершил слишком много ошибок. Но мы восстановимся. На следующий матч выйду с «Тапиром». Он вернет нам удачу», — цитирует Ибрагимовича football-italia.