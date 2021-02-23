Ибрагимович: «Милан» допустил много ошибок, но мы восстановимся"
17:26
Форвард «Милана» Златан Ибрагимович признался, что команда плохо выступила в матче чемпионата Италии с «Интером» (0:3).
В феврале 39-летний футболист был награжден «Золотым тапиром» — сатирическим призом, который вручают в Италии за спортивные провалы.
«Было непросто. «Милан» совершил слишком много ошибок. Но мы восстановимся. На следующий матч выйду с «Тапиром». Он вернет нам удачу», — цитирует Ибрагимовича football-italia.
В сезоне-2020/21 швед провел 19 матчей за «Милан», отметившись 16 голами и 2 результативными передачами.
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