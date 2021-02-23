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Ибрагимович: «Милан» допустил много ошибок, но мы восстановимся"

17:26
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Форвард «Милана» Златан Ибрагимович признался, что команда плохо выступила в матче чемпионата Италии с «Интером» (0:3).

В феврале 39-летний футболист был награжден «Золотым тапиром» — сатирическим призом, который вручают в Италии за спортивные провалы.

«Было непросто. «Милан» совершил слишком много ошибок. Но мы восстановимся. На следующий матч выйду с «Тапиром». Он вернет нам удачу», — цитирует Ибрагимовича football-italia.

В сезоне-2020/21 швед провел 19 матчей за «Милан», отметившись 16 голами и 2 результативными передачами.

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