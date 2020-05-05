Ибрагимович готов к возвращению в Италию

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович готов вернуться в Италию, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 38-летний форвард готов вылететь в Милан, чтобы присоединиться к тренировкам своей команды. На время пандемии коронавируса Ибрагимович находится в Швеции и тренируется в расположении клуба «Хаммарбю». После возвращения в Италию, швед должен будет пройти двухнедельный карантин, после чего сможет принимать участие в тренировках «Милана». Ранее сообщалось, что итальянские клубы смогут возобновить командные тренировки с 18 мая.

По последним данным Worldometers, в Италии зарегистрировано 211 938 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 29 079 летальных исходов, выздоровели 82 879 человек.