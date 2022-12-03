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Сегодня, 20:12

Ибрагимович должен возобновить тренировке в общей группе «Милана» на следующей неделе

Иван Шитик
Корреспондент
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Златан Ибрагимович.
Фото Reuters

41-летний нападающий «Милана» Златан Ибрагимович почти полностью восстановился после травмы, сообщает Goal.

Шведский форвард сможет принять участие в занятии команды в общей группе уже на следующей неделе.

В сезоне-2022/2023 Златан Ибрагимович на поле еще не появлялся — швед восстанавливался от травмы колена.

Действующий контракт шведского нападающего с «Миланом» рассчитан до конца нынешнего сезона.

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Златан Ибрагимович
ФК Милан
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 15 13 2 0 37-12 41
2
 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
6
 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 15 6 3 6 16-17 21
10
 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
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 Фиорентина 15 5 4 6 18-20 19
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 Салернитана 15 4 5 6 19-24 17
13
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14
 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
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