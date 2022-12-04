Стефан де Врей может продолжить карьеру в «Атлетико»

Центральный защитник сборной Нидерландов и «Интера» Стефан де Врей может продолжить карьеру в «Атлетико», сообщает Todofichajes.

По данным источника, в игроке заинтересован главный тренер мадридцев Диего Симеоне. Специалист считает, что футболист сможет усилить команду.

Де Врей может покинуть «Интер» летом 2022 года, однако в миланском клубе не готовы отпускать игрока и ведут переговоры о пролонгации, однако пока не могут договориться.

В настоящий момент де Врей находится в Катаре в расположении сборной Нидерландов.

В нынешнем сезоне защитник провел в серии А 12 матчей и забил 1 гол.