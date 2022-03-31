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«Я не Погба или Виейра, я Закария». Денис Закария — о сравнении с коллегами по амплуа

Закария высказался о сравнении с Погба и Виейра
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Полузащитник «Ювентуса» Денис Закария высказался о том, что его сравнивают с хавбеком «Манчестер Юнайтед» Полем Погба и бывшим полузащитником сборной Франции Патриком Виейра.

«Приятно быть связанным с такими большими игроками, но я всегда говорил, что я Денис Закария. У меня свой стиль, при всем уважении ко всем футболистам. У меня есть свои особые качества, я не Погба и не Виейра. Есть много общего, но я Закария», — приводит слова швейцарца Fоotball Italia со ссылкой на DAZN.

Закария восстановился после травмы приводящей мышцы левого бедра и готов сыграть в матче 31-го тура чемпионата Италии против «Интера» 3 апреля.

25-летний полузащитник не выходил на поле с 26 февраля. В сезоне-2021/22 чемпионата Италии хавбек успел сыграть в трех матчах, забив один гол.

Источник: https://football-italia.net/zakaria-i-am-not-pogba-or-vieira-but/
Денис Закария
Поль Погба
Футбол
ФК Ювентус
Патрик Виейра
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 Наполи 30 19 6 5 53-22 63
3
 Интер 29 17 9 3 62-24 60
4
 Ювентус 30 17 8 5 47-26 59
5
 Аталанта 29 14 9 6 51-31 51
6
 Рома 30 15 6 9 50-35 51
7
 Лацио 30 14 7 9 58-45 49
8
 Фиорентина 29 14 5 10 48-38 47
9
 Сассуоло 30 11 10 9 55-49 43
10
 Верона 30 11 9 10 55-47 42
11
 Торино 29 9 8 12 34-30 35
12
 Удинезе 29 7 12 10 39-46 33
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 Болонья 29 9 6 14 32-44 33
14
 Эмполи 30 8 9 13 41-55 33
15
 Сампдория 30 8 5 17 39-51 29
16
 Специя 30 8 5 17 31-54 29
17
 Кальяри 30 5 10 15 28-54 25
18
 Дженоа 30 2 16 12 23-47 22
19
 Венеция 29 5 7 17 25-54 22
20
 Салернитана 29 3 7 19 22-68 15
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2.04 16:00
Специя – Венеция
 - : -
2.04 19:00
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 - : -
3.04 13:30
Фиорентина – Эмполи
 - : -
3.04 16:00
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 - : -
3.04 16:00
Удинезе – Кальяри
 - : -
3.04 19:00
Сампдория – Рома
 - : -
3.04 21:45
Ювентус – Интер
 - : -
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Лацио

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 21
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Джованни Симеоне

Верона

 15
П
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Сассуоло

 8
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Николо Барелла

Интер

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Ромеро Луис Альберто

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Лацио

 7
И К Ж
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Николо Дзаньоло

Рома

 23 1 8
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Специя

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