Полузащитник «Ювентуса» Денис Закария высказался о том, что его сравнивают с хавбеком «Манчестер Юнайтед» Полем Погба и бывшим полузащитником сборной Франции Патриком Виейра.

«Приятно быть связанным с такими большими игроками, но я всегда говорил, что я Денис Закария. У меня свой стиль, при всем уважении ко всем футболистам. У меня есть свои особые качества, я не Погба и не Виейра. Есть много общего, но я Закария», — приводит слова швейцарца Fоotball Italia со ссылкой на DAZN.

Закария восстановился после травмы приводящей мышцы левого бедра и готов сыграть в матче 31-го тура чемпионата Италии против «Интера» 3 апреля.

25-летний полузащитник не выходил на поле с 26 февраля. В сезоне-2021/22 чемпионата Италии хавбек успел сыграть в трех матчах, забив один гол.