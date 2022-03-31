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«Я уже подписал контракт с ними, когда мне позвонили из «Ювентуса». Аллегри — о том, почему отказал «Реалу»

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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о деталях возвращения в туринский клуб. Свое решение итальянский специалист объясняет тем, что ему необходимо было быть ближе к семье. В 2018 году скончалась мать Аллегри.

«Я решил вернуться в «Ювентус», потому что у меня сильная связь с клубом и владельцами, а также для того, чтобы оставаться ближе к своему сыну, который живет в Турине со своей матерью. Мне нравится быть рядом с моими близкими.

Я уже подписал контракт с «Реалом» прошлым летом, но позвонил президенту и сказал, что не пойду, потому что выбрал «Ювентус». Он поблагодарил меня. Когда мне позвонили в мае, у меня не было никаких сомнений", — цитирует Аллегри Calciomercato.

В сезоне-2021/22 чемпионата Италии «Ювентус» занимает четвертое место в турнирной таблице. После 30 туров туринцы набрали 59 очков и на одно отстают от «Интера», который идет третьим. У миланцев остался матч в запасе.

Источник: https://football-italia.net/allegri-i-had-signed-with-real-madrid-before-juventus-call/
Футбол
ФК Реал
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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Массимилиано Аллегри рассказал, что он дважды мог возглавить «Реал»
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И В Н П +/- О
1
 Милан 30 20 6 4 56-29 66
2
 Наполи 30 19 6 5 53-22 63
3
 Интер 29 17 9 3 62-24 60
4
 Ювентус 30 17 8 5 47-26 59
5
 Аталанта 29 14 9 6 51-31 51
6
 Рома 30 15 6 9 50-35 51
7
 Лацио 30 14 7 9 58-45 49
8
 Фиорентина 29 14 5 10 48-38 47
9
 Сассуоло 30 11 10 9 55-49 43
10
 Верона 30 11 9 10 55-47 42
11
 Торино 29 9 8 12 34-30 35
12
 Удинезе 29 7 12 10 39-46 33
13
 Болонья 29 9 6 14 32-44 33
14
 Эмполи 30 8 9 13 41-55 33
15
 Сампдория 30 8 5 17 39-51 29
16
 Специя 30 8 5 17 31-54 29
17
 Кальяри 30 5 10 15 28-54 25
18
 Дженоа 30 2 16 12 23-47 22
19
 Венеция 29 5 7 17 25-54 22
20
 Салернитана 29 3 7 19 22-68 15
Результаты / календарь
1 тур
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
2.04 16:00
Специя – Венеция
 - : -
2.04 19:00
Лацио – Сассуоло
 - : -
2.04 21:45
Салернитана – Торино
 - : -
3.04 13:30
Фиорентина – Эмполи
 - : -
3.04 16:00
Аталанта – Наполи
 - : -
3.04 16:00
Удинезе – Кальяри
 - : -
3.04 19:00
Сампдория – Рома
 - : -
3.04 21:45
Ювентус – Интер
 - : -
4.04 19:30
Верона – Дженоа
 - : -
4.04 21:45
Милан – Болонья
 - : -
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 21
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 21
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 15
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 23 1 8
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 24 1 5
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 24 1 5
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