«Я уже подписал контракт с ними, когда мне позвонили из «Ювентуса». Аллегри — о том, почему отказал «Реалу»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о деталях возвращения в туринский клуб. Свое решение итальянский специалист объясняет тем, что ему необходимо было быть ближе к семье. В 2018 году скончалась мать Аллегри.

«Я решил вернуться в «Ювентус», потому что у меня сильная связь с клубом и владельцами, а также для того, чтобы оставаться ближе к своему сыну, который живет в Турине со своей матерью. Мне нравится быть рядом с моими близкими.

Я уже подписал контракт с «Реалом» прошлым летом, но позвонил президенту и сказал, что не пойду, потому что выбрал «Ювентус». Он поблагодарил меня. Когда мне позвонили в мае, у меня не было никаких сомнений", — цитирует Аллегри Calciomercato.

В сезоне-2021/22 чемпионата Италии «Ювентус» занимает четвертое место в турнирной таблице. После 30 туров туринцы набрали 59 очков и на одно отстают от «Интера», который идет третьим. У миланцев остался матч в запасе.