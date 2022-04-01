«Милан» представил четвертую игровую форму

«Милан» на официальном сайте представил четвертую игровую форму.

Форма выполнена преимущественно в белом цвете, при этом центральная часть футболки повторяет домашнюю форму текущего сезона. Команда сыграет в этой форме 4 апреля в матче против «Болоньи».

«Милан» после 30 матчей занимает первое место в серии А, имея в активе 66 очков.