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Хамес Родригес может продолжить карьеру в «Роме»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Эр-Райяна» Хамес Родригес может продолжить карьеру в «Роме», сообщает AS.

Колумбиец твердо намерен вернуться в какой-нибудь европейский клуб. У него уже было предложение от «Ботафого», но хавбек не захотел играть в Бразилии.

30-летний футболист выступает за «Эр-Райян» с сентября 2021 года, контракт рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне колумбийский полузащитник сыграл 14 матчей за «Эр-Райян» во всех турнирах, забил пять голов и отдал семь результативных передач.

Хамес Родригес
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