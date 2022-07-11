Хамес Родригес может продолжить карьеру в «Роме»

Полузащитник «Эр-Райяна» Хамес Родригес может продолжить карьеру в «Роме», сообщает AS.

Колумбиец твердо намерен вернуться в какой-нибудь европейский клуб. У него уже было предложение от «Ботафого», но хавбек не захотел играть в Бразилии.

30-летний футболист выступает за «Эр-Райян» с сентября 2021 года, контракт рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне колумбийский полузащитник сыграл 14 матчей за «Эр-Райян» во всех турнирах, забил пять голов и отдал семь результативных передач.