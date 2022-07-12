Романьоли прибыл в Рим для подписания контракта с «Лацио»

Бывший капитан «Милана» Алессио Романьоли прибыл в Рим для подписания контракта с «Лацио».

Сообщалось, что римляне готовы предложить футболисту контракт до 2027 года. Зарплата 27-летнего итальянца может составить 3 миллиона евро за сезон.

Напомним, что Романьоли выступал за «Милан» с 2015 года. За семь лет в футболке «россонери» воспитанник «Ромы» сыграл 247 матчей и забил 10 голов.

Этим летом у Романьоли истек срок контракта с красно-черными. В прошедшем сезоне защитник забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 26 матчах за «Милана» во всех турнирах.