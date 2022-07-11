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Сегодня, 22:03

Нападающий Белотти может продолжить карьеру в «Роме»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий Андреа Белотти, ставший в начале июля свободным агентом, может оказаться в «Роме», сообщает Corriere della Sera.

28-летний форвард уже связался с главным тренером римлян Жозе Моуриньо и поговорил с португальским специалистом относительно возможного перехода в «Рому».

Сейчас итальянец ожидает конкретного предложения от римской команды, чтобы окончательно определиться со своим будущим.

В минувшем сезоне Белотти провел за «Торино» 22 матча в серии А, в которых забил 8 голов и сделал результативную передачу.

Андреа Белотти
ФК Рома
Жозе Моуринью
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