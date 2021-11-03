Голкипер Консильи продлил контракт с «Сассуоло»
Голкипер Андреа Консильи продлил контракт с «Сассуоло». Новое соглашение рассчитано до 2024 года, сообщает сайт клуба.
Вратарь, которому в январе исполнится 35 лет, выступает за команду с 2014 года. В составе «Сассуоло» он провел 274 матча.
Прежнее соглашение Консильи с клубом истекало будущим летом.
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