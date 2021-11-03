В «Роме» высказались по поводу поведения болельщиков в матче с «Миланом»
«Рома» опубликовала заявление по поводу поведения болельщиков во время матча серии А с «Миланом» (1:2).
Болельщики римского клуба кричали в адрес нападающего Златана Ибрагимовича: «Ты цыган». А после по-обезьяньи ухали в адрес полузащитника Франка Кессиэ.
«В «Роме» нулевая толерантность по отношению к любым формам расизма. Клуб стойко борется с расизмом и всеми формами дискриминации. Мы делаем все возможное для продвижения позитивных изменений», — говорится в заявлении клуба.
После 11 туров серии А «Рома» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков.
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