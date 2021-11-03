«Лацио» готов продлить контракт с Сарри до 2025 года
«Лацио» хочет продлить контракт с главным тренером Маурицио Сарри. 62-летнему специалисту будет предложен договор до 2025 года, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Владелец римлян, Клаудио Лотито, намерен уже в ближайшем будущем сесть за стол переговоров с главным тренером своей команды, рассчитывая на их скорый и положительный итог. Нынешний договор Сарри с римлянами рассчитан до 2023 года.
На старте сезона «Лацио» набрал 18 очков в 11 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице.
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