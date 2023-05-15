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Аллегри — о травме Погба: «Мы разочарованы, ведь он хорошо себя чувствовал»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал травму полузащитника туринцев Поля Погба в матче 35-го тура серии А с «Кремонезе» (2:0).

30-летний хавбек правой ногой сделал навес в штрафную площадь соперника, после чего захромал и почти сразу лег на газон. На 24-й минуте встречи француз покинул поле в слезах, натянув футболку на лицо.

«Мы все разочарованы, тем более, что он очень хорошо себя чувствовал. Печально, ведь он пожертвовал многим, чтобы выздороветь и теперь снова выбывает. Он почувствовал боль в четырехглавой мышце.

Поль — взрослый мужчина, он может с этим справиться. Конечно, были риски [получить травму], когда вы не играли почти год. Нам очень грустно, но мы будем ждать его», — сказал Аллегри после игры.

Погба проводил свой шестой матч в серии А в этом сезоне. Футболист почти весь год лечился от повреждений. Он впервые вышел в старте с апреля 2022 года.

Поль Погба
Футбол
ФК Кремонезе
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
серия А
0
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Аллегри о победе над «Кремонезе»: «Мы должны были двигать мяч и во втором тайме у нас это получалось лучше»

Погба выбыл до конца сезона
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 35 26 5 4 70-25 83
2
 Ювентус 35 21 6 8 54-28 69
3
 Интер 35 21 3 11 66-37 66
4
 Лацио 35 19 8 8 54-28 65
5
 Милан 35 17 10 8 55-41 61
6
 Рома 35 17 8 10 45-33 59
7
 Аталанта 35 17 7 11 56-42 58
8
 Торино 35 13 10 12 37-39 49
9
 Монца 35 13 10 12 44-45 49
10
 Фиорентина 35 13 10 12 47-40 49
11
 Болонья 35 12 11 12 43-44 47
12
 Удинезе 35 11 13 11 45-43 46
13
 Сассуоло 35 12 8 15 43-54 44
14
 Эмполи 34 9 11 14 31-44 38
15
 Салернитана 35 8 14 13 43-56 38
16
 Лечче 35 7 11 17 30-43 32
17
 Специя 35 6 12 17 30-56 30
18
 Верона 35 7 9 19 28-52 30
19
 Кремонезе 35 4 12 19 31-61 24
20
 Сампдория 34 3 8 23 20-61 17
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12.05 21:45
Лацио – Лечче
 2 : 2
13.05 16:00
Салернитана – Аталанта
 1 : 0
13.05 19:00
Специя – Милан
 2 : 0
13.05 21:45
Интер – Сассуоло
 4 : 2
14.05 13:30
Верона – Торино
 0 : 1
14.05 16:00
Фиорентина – Удинезе
 2 : 0
14.05 16:00
Монца – Наполи
 2 : 0
14.05 19:00
Болонья – Рома
 0 : 0
14.05 21:45
Ювентус – Кремонезе
 2 : 0
15.05 21:45
Сампдория – Эмполи
 - : -
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Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 20
Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

 15
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 20 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 32 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 26 1 0
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