Аллегри о победе над «Кремонезе»: «Мы должны были двигать мяч и во втором тайме у нас это получалось лучше»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Кремонезе» (2:0) в 35-м туре чемпионата Италии.

«Нелегкий для нас матч, «Кремонезе» хорошо оборонялся. Мы должны были двигать мяч быстрее, и во втором тайме у нас это получалось лучше», — сказал Аллегри после игры.

Специалист высказался о том, что команда забивает важные голы в третьем матче подряд во втором тайме.

«Это значит, что команда прибавляет в физике. Во вторых таймах мы видим больше интенсивности и прежде всего — вертикальных передач», — сказал он.

«Ювентус» занимает 2-е место в турнирной таблице серии А, набрав 69 очков. «Кремонезе» располагается на 19-й строчке — 24 очка.