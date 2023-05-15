Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Игры
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 06:36

Аллегри о победе над «Кремонезе»: «Мы должны были двигать мяч и во втором тайме у нас это получалось лучше»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Кремонезе» (2:0) в 35-м туре чемпионата Италии.

«Нелегкий для нас матч, «Кремонезе» хорошо оборонялся. Мы должны были двигать мяч быстрее, и во втором тайме у нас это получалось лучше», — сказал Аллегри после игры.

Специалист высказался о том, что команда забивает важные голы в третьем матче подряд во втором тайме.

«Это значит, что команда прибавляет в физике. Во вторых таймах мы видим больше интенсивности и прежде всего — вертикальных передач», — сказал он.

«Ювентус» занимает 2-е место в турнирной таблице серии А, набрав 69 очков. «Кремонезе» располагается на 19-й строчке — 24 очка.

ФК Кремонезе
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Судейские скандалы всех достали. Арбитры влияют даже на главную интригу РПЛ
Костомаров может начать лечение у иностранных врачей. Почему это кого-то бесит?
Эрдоган выразил надежду на победу в первом туре выборов в Турции
Макрон заявил о поставках колесных танков AMX-10RC Украине
Командир танка Т-72Б рассказал о работе в зоне спецоперации
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ювентус» обыграл «Кремонезе» в матче серии А

Аллегри — о травме Погба: «Мы разочарованы, ведь он хорошо себя чувствовал»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 35 26 5 4 70-25 83
2
 Ювентус 35 21 6 8 54-28 69
3
 Интер 35 21 3 11 66-37 66
4
 Лацио 35 19 8 8 54-28 65
5
 Милан 35 17 10 8 55-41 61
6
 Рома 35 17 8 10 45-33 59
7
 Аталанта 35 17 7 11 56-42 58
8
 Торино 35 13 10 12 37-39 49
9
 Монца 35 13 10 12 44-45 49
10
 Фиорентина 35 13 10 12 47-40 49
11
 Болонья 35 12 11 12 43-44 47
12
 Удинезе 35 11 13 11 45-43 46
13
 Сассуоло 35 12 8 15 43-54 44
14
 Эмполи 34 9 11 14 31-44 38
15
 Салернитана 35 8 14 13 43-56 38
16
 Лечче 35 7 11 17 30-43 32
17
 Специя 35 6 12 17 30-56 30
18
 Верона 35 7 9 19 28-52 30
19
 Кремонезе 35 4 12 19 31-61 24
20
 Сампдория 34 3 8 23 20-61 17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.05 21:45
Лацио – Лечче
 2 : 2
13.05 16:00
Салернитана – Аталанта
 1 : 0
13.05 19:00
Специя – Милан
 2 : 0
13.05 21:45
Интер – Сассуоло
 4 : 2
14.05 13:30
Верона – Торино
 0 : 1
14.05 16:00
Фиорентина – Удинезе
 2 : 0
14.05 16:00
Монца – Наполи
 2 : 0
14.05 19:00
Болонья – Рома
 0 : 0
14.05 21:45
Ювентус – Кремонезе
 2 : 0
15.05 21:45
Сампдория – Эмполи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 20
Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

 15
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 20 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 32 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 26 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости