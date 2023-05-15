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Сегодня, 08:29

Погба выбыл до конца сезона

Виктория Кравченко
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Поль Погба.
Фото Reuters

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба из-за травмы пропустит остаток сезона, сообщает Corriere dello Sport.

Француз травмировался в матче 35-го тура серии А с «Кремонезе» (2:0). 30-летний хавбек правой ногой сделал навес в штрафную площадь соперника, после чего захромал и почти сразу лег на газон. На 24-й минуте француз покинул поле в слезах, натянув футболку на лицо.

Погба проводил свой шестой матч в серии А в этом сезоне. Футболист почти весь год лечился после повреждений. Он впервые вышел в старте в апреле 2022 года.

Поль Погба
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 35 26 5 4 70-25 83
2
 Ювентус 35 21 6 8 54-28 69
3
 Интер 35 21 3 11 66-37 66
4
 Лацио 35 19 8 8 54-28 65
5
 Милан 35 17 10 8 55-41 61
6
 Рома 35 17 8 10 45-33 59
7
 Аталанта 35 17 7 11 56-42 58
8
 Торино 35 13 10 12 37-39 49
9
 Монца 35 13 10 12 44-45 49
10
 Фиорентина 35 13 10 12 47-40 49
11
 Болонья 35 12 11 12 43-44 47
12
 Удинезе 35 11 13 11 45-43 46
13
 Сассуоло 35 12 8 15 43-54 44
14
 Эмполи 34 9 11 14 31-44 38
15
 Салернитана 35 8 14 13 43-56 38
16
 Лечче 35 7 11 17 30-43 32
17
 Специя 35 6 12 17 30-56 30
18
 Верона 35 7 9 19 28-52 30
19
 Кремонезе 35 4 12 19 31-61 24
20
 Сампдория 34 3 8 23 20-61 17
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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

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