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Аллегри после победы над «Аталантой»: «Мы должны были острее сыграть в атаке и забивать больше»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Аталантой» (2:0) в матче 34-го тура чемпионата Италии.

«Игроки показали упорный труд — мы выиграли тяжелый матч против сильной команды, одержав выездную победу впервые с марта. Мы хорошо начали первый тайм, но потом стали замедлять темп, ошибаться с передачами. Это добавило «Аталанте» кураж. Во втором тайме мы атаковали больше и заставляли их обороняться. Мы должны были забивать второй гол раньше и острее играть в атаке», — сказал Аллегри после игры.

Туринцы набрали 66 очков и вышли на второе место серии А. Третьим идет «Лацио», отставая на 2 очка. Далее следуют «Интер» (63 очка) и «Милан» (61).

ФК Аталанта
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
серия А
0
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Серия А: «Милан» победил «Лацио», «Рома» уступила «Интеру» и другие матчи 34-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 34 26 5 3 70-23 83
2
 Ювентус 34 20 6 8 52-28 66
3
 Лацио 34 19 7 8 52-26 64
4
 Интер 34 20 3 11 62-35 63
5
 Милан 34 17 10 7 55-39 61
6
 Аталанта 34 17 7 10 56-41 58
7
 Рома 34 17 7 10 45-33 58
8
 Торино 34 12 10 12 36-39 46
9
 Монца 34 12 10 12 42-45 46
10
 Фиорентина 34 12 10 12 45-40 46
11
 Болонья 33 12 9 12 42-43 45
12
 Удинезе 33 10 13 10 43-41 43
13
 Сассуоло 33 12 7 14 40-49 43
14
 Салернитана 33 7 14 12 41-54 35
15
 Эмполи 33 8 11 14 29-43 35
16
 Лечче 34 7 10 17 28-41 31
17
 Верона 34 7 9 18 28-51 30
18
 Специя 34 5 12 17 28-56 27
19
 Кремонезе 34 4 12 18 31-59 24
20
 Сампдория 33 3 8 22 20-59 17
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6.05 16:00
Милан – Лацио
 2 : 0
6.05 19:00
Рома – Интер
 0 : 2
6.05 21:45
Кремонезе – Специя
 2 : 0
7.05 13:30
Аталанта – Ювентус
 0 : 2
7.05 16:00
Торино – Монца
 1 : 1
7.05 19:00
Наполи – Фиорентина
 1 : 0
7.05 21:45
Лечче – Верона
 0 : 1
8.05 19:30
Эмполи – Салернитана
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8.05 19:30
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 19
Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

 15
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 19 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 31 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 25 1 0
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