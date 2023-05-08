Аллегри после победы над «Аталантой»: «Мы должны были острее сыграть в атаке и забивать больше»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Аталантой» (2:0) в матче 34-го тура чемпионата Италии.

«Игроки показали упорный труд — мы выиграли тяжелый матч против сильной команды, одержав выездную победу впервые с марта. Мы хорошо начали первый тайм, но потом стали замедлять темп, ошибаться с передачами. Это добавило «Аталанте» кураж. Во втором тайме мы атаковали больше и заставляли их обороняться. Мы должны были забивать второй гол раньше и острее играть в атаке», — сказал Аллегри после игры.

Туринцы набрали 66 очков и вышли на второе место серии А. Третьим идет «Лацио», отставая на 2 очка. Далее следуют «Интер» (63 очка) и «Милан» (61).