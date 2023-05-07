«Верона» обыграла «Лечче» в матче серии А

«Верона» обыграла «Лечче» в матче 34-го тура чемпионата Италии — 1:0.

Гол забил Сириль Нгонге на 71-й минуте.

«Верона» набрала 30 очков и занимает 17-е место в серии А. «Лечче» находится на 16-й строчке (31).