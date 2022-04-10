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Аллегри — о победе над «Кальяри»: «Журналисты требуют играть красиво, но говорят только о результате»

Главный тренер «Ювентуса» Аллегри раскритиковал журналистов после победы над «Кальяри»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Кальяри» (2:1) в матче 32-го тура серии А.

«Мне не нравится проигрывать, поэтому предпочитаю, чтобы меня критиковали за плохую игру после побед, — приводит слова Аллегри Football Italia со ссылкой на DAZN. — Никто не помнит, как мы играли в матче с «Интером», запомнилось только то, что соперник продолжил идти за титулом«.

Также тренер после встречи обратился к журналистам.

«Журналисты требуют играть красиво, но говорят только о результате. Мне сообщили, что до 75-й минуты игры с «Вильярреалом» все хвалили «Ювентус», но стоило пропустить мяч, как нашу игру назвали катастрофической. Это бессмыслица, так как изменился только результат», — сказал он.

Аллегри отметил, что ему нравится выслушивать критику, но некоторые с ней немного перебарщивают, и это раздражает.

«Дело не только в «Ювентусе», но и в игре в целом. Надеюсь, в будущем люди вернутся к обсуждению основ футбола: тому, как игрок принимает мяч, как отрывается от опекуна и так далее. Италия выиграла чемпионат мира четыре раза и обладает собственным стилем, но последние 15 лет мы ориентировались на стиль Хосепа Гвардиолы и не заметили, что он сам изменился», — заявил тренер.

После 32 туров серии А «Ювентус» набрал 62 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Кальяри» с 25 баллами располагается на 15-й позиции.

Италия. Серия А. 32-й тур
09 апр, 21:45. Unipol Domus (Кальяри)
Кальяри
1:2
Ювентус
Голы
Жоау Педру, 10 (1:0), де Лигт, 45 (1:1), Влахович, 75 (1:2)
Кальяри
Краньо Белланова Альтаре Ликояннис (Оберт, 79) Далберт (Рог, 58) Карбони Ловато Марин Дейола (Бальде, 79) Жоау Педру Паволетти (Перейро, 67)
Ювентус
Щенсны Кьеллини де Лигт Данилу Пеллегрини Артур Рабьо (Бернардески, 68) Закария Влахович Дибала (Кин, 81) Куадрадо (Бонуччи, 86)
Предупреждения
Ликояннис 53’  - 
Судьи
Киффи (Италия)
Источник: https://football-italia.net/allegri-juventus-performances-called-disaster-after-conceding-its-not-right/

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Спартак
Арсенал Т

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
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Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
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Ахмат 0
Зенит 2
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ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

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И В Н П +/- О
1
 Милан 31 20 7 4 56-29 67
2
 Интер 31 19 9 3 65-24 66
3
 Наполи 31 20 6 5 56-23 66
4
 Ювентус 32 18 8 6 49-28 62
5
 Рома 31 16 6 9 51-35 54
6
 Лацио 31 15 7 9 60-46 52
7
 Аталанта 30 14 9 7 52-34 51
8
 Фиорентина 30 15 5 10 49-38 50
9
 Верона 32 12 9 11 56-49 45
10
 Сассуоло 31 11 10 10 56-51 43
11
 Торино 30 10 8 12 35-30 38
12
 Удинезе 30 8 12 10 44-47 36
13
 Эмполи 32 8 10 14 41-56 34
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 Болонья 30 9 7 14 32-44 34
15
 Специя 32 9 6 17 32-54 33
16
 Сампдория 31 8 5 18 39-52 29
17
 Кальяри 32 5 10 17 30-61 25
18
 Дженоа 31 2 16 13 23-48 22
19
 Венеция 30 5 7 18 25-55 22
20
 Салернитана 30 3 7 20 22-69 15
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9.04 16:00
Эмполи – Специя
 0 : 0
9.04 19:00
Интер – Верона
 2 : 0
9.04 21:45
Кальяри – Ювентус
 1 : 2
10.04 13:30
Дженоа – Лацио
 - : -
10.04 16:00
Венеция – Удинезе
 - : -
10.04 16:00
Наполи – Фиорентина
 - : -
10.04 16:00
Сассуоло – Аталанта
 - : -
10.04 19:00
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Лацио

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Интер

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И К Ж
Николо Дзаньоло

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Специя

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