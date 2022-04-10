Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Кальяри» (2:1) в матче 32-го тура серии А.

«Мне не нравится проигрывать, поэтому предпочитаю, чтобы меня критиковали за плохую игру после побед, — приводит слова Аллегри Football Italia со ссылкой на DAZN. — Никто не помнит, как мы играли в матче с «Интером», запомнилось только то, что соперник продолжил идти за титулом«.

Также тренер после встречи обратился к журналистам.

«Журналисты требуют играть красиво, но говорят только о результате. Мне сообщили, что до 75-й минуты игры с «Вильярреалом» все хвалили «Ювентус», но стоило пропустить мяч, как нашу игру назвали катастрофической. Это бессмыслица, так как изменился только результат» , — сказал он.

Аллегри отметил, что ему нравится выслушивать критику, но некоторые с ней немного перебарщивают, и это раздражает.

«Дело не только в «Ювентусе», но и в игре в целом. Надеюсь, в будущем люди вернутся к обсуждению основ футбола: тому, как игрок принимает мяч, как отрывается от опекуна и так далее. Италия выиграла чемпионат мира четыре раза и обладает собственным стилем, но последние 15 лет мы ориентировались на стиль Хосепа Гвардиолы и не заметили, что он сам изменился», — заявил тренер.

После 32 туров серии А «Ювентус» набрал 62 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Кальяри» с 25 баллами располагается на 15-й позиции.