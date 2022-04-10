Полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луис может продолжить карьеру в «Роме»

Полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луис может перейти в «Рому», сообщает Calciomercato.

По информации источника, главный тренер римлян Жозе Моуринью хочет усилить полузащиту своей команды и рассматривает возможность покупки 23-летнего бразильца в летнее трансферное окно.

В сезоне-2021/22 Дуглас Луис забил 1 гол и отдал 3 результативных передачи в 28 матчах за «Астон Виллу». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.