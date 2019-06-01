Главный тренер "Сампдории" – приоритетный вариант для "Милана"

Главный тренер "Сампдории" Марко Джампаоло является приоритетным вариантом для "Милана". Под его руководством клуб занял пятое место в чемпионате Италии-2018/19.

По информации Football Italia, между клубом и 51-летним специалистом уже существует договоренность В списке потенциальных кандидатов также находится наставник "Лацио" Симоне Индзаги, к которому проявляет интерес "Ювентус". Роберто Де Зерби из "Сассуоло" – еще один вариант для "Милана".

Напомним, ранее "Милан" объявил об уходе Дженнаро Гаттузо с поста главного тренера после того, как он не смог вывести клуб в Лигу чемпионов.

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