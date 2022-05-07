Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал матч 36-го тура чемпионата Италии против «Торино» (1:0).

«Нам нужно хорошо закончить сезон. «Наполи» должен сыграть последние игры по-особенному, чтобы все выложились на максимум. Мы достигли большой цели, попав в квалификацию Лиги чемпионов, но некоторые люди, похоже, этого не понимают. Следует отдать должное тому, что мы сделали в этом сезоне, не думая только о будущем», — цитирует Спаллетти DAZN.

«Наполи» занимает третье место в турнирной таблице серии А с 73 очками после 36 матчей.

Отрыв от «Ювентуса» за две игры до конца чемпионата составляет четыре очка.