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Сегодня, 15:20

Серия А, расписание и результаты 36-го тура. «Дженоа» сыграет с «Ювентусом», «Фиорентина» — «Рома» и другие матчи

«Торино» сыграет с «Наполи», «Фиорентина» проведет матч с «Ромой» в чемпионате Италии
Читать «СЭ» в
Футболисты «Ромы».
Фото Reuters

6 мая стартует 36-й тур чемпионата Италии. «Фиорентина» сыграет с «Ромой», «Верона» против «Милана» и другие встречи.

Италия. Серия А. 36-й тур
06 мая, 19:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Эмполи
Италия. Серия А. 36-й тур
06 мая, 22:00. Luigi Ferraris (Генуя)
Дженоа
Ювентус
Италия. Серия А. 36-й тур
07 мая, 16:00. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
Наполи
Италия. Серия А. 36-й тур
07 мая, 19:00. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
Удинезе
Италия. Серия А. 36-й тур
07 мая, 21:45. Olimpico (Рим)
Лацио
Сампдория
Италия. Серия А. 36-й тур
08 мая, 13:30. Alberto Picco (Специя)
Специя
Аталанта
Италия. Серия А. 36-й тур
08 мая, 16:00. Stadio Pierluigi Penzo (Венеция)
Венеция
Болонья
Италия. Серия А. 36-й тур
08 мая, 19:00. Arechi (Салерно)
Салернитана
Кальяри
Италия. Серия А. 36-й тур
08 мая, 21:45. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
Милан
Италия. Серия А. 36-й тур
09 мая, 21:45. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
Рома

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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 35 23 8 4 61-30 77
2
 Интер 35 22 9 4 74-29 75
3
 Наполи 35 21 7 7 67-31 70
4
 Ювентус 35 20 9 6 54-31 69
5
 Рома 35 17 8 10 55-40 59
6
 Лацио 35 17 8 10 70-53 59
7
 Фиорентина 35 17 5 13 54-47 56
8
 Аталанта 35 15 11 9 62-44 56
9
 Верона 35 14 10 11 61-52 52
10
 Торино 35 12 11 12 45-37 47
11
 Сассуоло 35 12 10 13 60-61 46
12
 Удинезе 35 10 13 12 54-54 43
13
 Болонья 35 11 10 14 39-48 43
14
 Эмполи 35 9 10 16 46-65 37
15
 Сампдория 35 9 6 20 42-57 33
16
 Специя 35 9 6 20 37-63 33
17
 Кальяри 35 6 10 19 32-64 28
18
 Салернитана 35 7 8 20 31-72 28
19
 Дженоа 35 3 16 16 25-55 25
20
 Венеция 35 5 7 23 29-65 22
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
6.05 19:45
Интер – Эмполи
 - : -
6.05 22:00
Дженоа – Ювентус
 - : -
7.05 16:00
Торино – Наполи
 - : -
7.05 19:00
Сассуоло – Удинезе
 - : -
7.05 21:45
Лацио – Сампдория
 - : -
8.05 13:30
Специя – Аталанта
 - : -
8.05 16:00
Венеция – Болонья
 - : -
8.05 19:00
Салернитана – Кальяри
 - : -
8.05 21:45
Верона – Милан
 - : -
9.05 21:45
Фиорентина – Рома
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 17
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 9
Лоренцо Инсинье

Лоренцо Инсинье

Наполи

 8
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 26 2 5
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 26 1 10
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 27 1 10
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