«Торино» сыграет с «Наполи», «Фиорентина» проведет матч с «Ромой» в чемпионате Италии

6 мая стартует 36-й тур чемпионата Италии. «Фиорентина» сыграет с «Ромой», «Верона» против «Милана» и другие встречи.