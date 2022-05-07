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Сегодня, 17:56

«Наполи» победил «Торино» в чемпионате Италии

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Торино» — «Наполи» — 0:1.
Фото AFP

«Наполи» победил «Торино» в матче 36-го тура чемпионата Италии. Игра завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол на 73-й минуте забил Фабиан Руис.

«Наполи» набрал 73 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице серии А. У «Торино» 47 очков и 10-я позиция.

Италия. Серия А. 36-й тур
07 мая, 16:00. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
0:1
Наполи
Голы
Руис, 73 (0:1)
Нереализованный пенальти
Инсинье 61
Торино
Бериша Бремер Иццо (Джиджи, 70) Родригес Синго Войвода (Ансальди, 66) Прат Риччи (Побега, 66) Мандрагора (Линетти, 66) Белотти Брекало (Пеллегри, 81)
Наполи
Оспина Мариу Руй Ррахмани Ди Лоренцо Кулибали Руис (Эльмас, 77) Замбо Ангисса Осимхен (Петанья, 90+3) Лосано (Зелиньски, 68) Мертенс (Политано, 68) Инсинье (Лоботка, 77)
Предупреждения
Войвода 55’, Синго 79’  -  Мертенс 53’, Лосано 56’, Эльмас 90+6’

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ЦСКА 0
Сочи 0
1-й тайм

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Атлетико
Реал

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

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1.80
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Интер 36 23 9 4 78-31 78
2
 Милан 35 23 8 4 61-30 77
3
 Наполи 36 22 7 7 68-31 73
4
 Ювентус 36 20 9 7 55-33 69
5
 Рома 35 17 8 10 55-40 59
6
 Лацио 35 17 8 10 70-53 59
7
 Фиорентина 35 17 5 13 54-47 56
8
 Аталанта 35 15 11 9 62-44 56
9
 Верона 35 14 10 11 61-52 52
10
 Торино 36 12 11 13 45-38 47
11
 Сассуоло 35 12 10 13 60-61 46
12
 Удинезе 35 10 13 12 54-54 43
13
 Болонья 35 11 10 14 39-48 43
14
 Эмполи 36 9 10 17 48-69 37
15
 Сампдория 35 9 6 20 42-57 33
16
 Специя 35 9 6 20 37-63 33
17
 Дженоа 36 4 16 16 27-56 28
18
 Салернитана 35 7 8 20 31-72 28
19
 Кальяри 35 6 10 19 32-64 28
20
 Венеция 35 5 7 23 29-65 22
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6.05 19:45
Интер – Эмполи
 4 : 2
6.05 22:00
Дженоа – Ювентус
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Торино – Наполи
 0 : 1
7.05 19:00
Сассуоло – Удинезе
 - : -
7.05 21:45
Лацио – Сампдория
 - : -
8.05 13:30
Специя – Аталанта
 - : -
8.05 16:00
Венеция – Болонья
 - : -
8.05 19:00
Салернитана – Кальяри
 - : -
8.05 21:45
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 - : -
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