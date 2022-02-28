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Сегодня, 16:16

Пиоли поделился ожиданиями от матчей «Милана» с «Интером» и «Наполи»

Виктория Кравченко

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о предстоящих матчах команды с «Наполи» и «Интером».

«Помощь болельщиков будет решающей. Мы должны играть лучше в последних двух матчах. Мы хорошо трудились, пришло время пожинать плоды. Это последний шаг, самый трудный, который превратит нас в победителей.

У нас на два очка больше, чем у «Интера», но у них игра в запасе. Таблица говорит о том, что это сбалансированная лига, это сложный сезон для всех, и в дерби нет фаворитов», — цитирует Пиоли Milannews.

Завтра, 1 марта, «Милан» сыграет с «Интером» в полуфинале Кубка Италии. 6 марта подопечные Пиоли встретятся с «Наполи» в матче серии А.

После 27 туров чемпионата Италии «Милан» с 57 очками располагается на 2-м месте в турнирной таблице.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

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Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

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Спартак 0
ЦСКА 2
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Обе забьют - да

27%

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ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
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Челси 10
Ливерпуль 11
Матч завершен (ПЕН)

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
ФК Наполи
Стефано Пиоли
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 27 17 6 4 49-19 57
2
 Милан 27 17 6 4 53-29 57
3
 Интер 26 16 7 3 55-22 55
4
 Ювентус 27 14 8 5 41-25 50
5
 Аталанта 25 12 8 5 46-30 44
6
 Рома 27 13 5 9 45-34 44
7
 Лацио 27 12 7 8 54-42 43
8
 Фиорентина 26 13 3 10 45-36 42
9
 Верона 27 11 7 9 52-43 40
10
 Сассуоло 27 9 9 9 45-45 36
11
 Торино 26 9 6 11 33-28 33
12
 Болонья 26 9 5 12 32-42 32
13
 Эмполи 27 8 7 12 40-53 31
14
 Удинезе 26 6 11 9 35-42 29
15
 Сампдория 26 7 5 14 35-42 26
16
 Специя 27 7 5 15 28-49 26
17
 Кальяри 27 5 10 12 28-48 25
18
 Венеция 26 5 7 14 24-47 22
19
 Дженоа 27 1 14 12 22-47 17
20
 Салернитана 26 3 6 17 20-59 14
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
25.02 20:45
Милан – Удинезе
 1 : 1
25.02 23:00
Дженоа – Интер
 0 : 0
26.02 17:05
Салернитана – Болонья
 1 : 1
26.02 20:05
Эмполи – Ювентус
 2 : 3
26.02 22:50
Сассуоло – Фиорентина
 2 : 1
27.02 14:35
Торино – Кальяри
 1 : 2
27.02 17:05
Верона – Венеция
 3 : 1
27.02 20:05
Специя – Рома
 0 : 1
27.02 22:50
Лацио – Наполи
 1 : 2
28.02 22:50
Аталанта – Сампдория
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Ювентус

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Сампдория

 7
И К Ж
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Николо Дзаньоло

Рома

 21 1 8
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Специя

 22 1 5
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Болонья

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