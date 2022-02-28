Пиоли поделился ожиданиями от матчей «Милана» с «Интером» и «Наполи»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о предстоящих матчах команды с «Наполи» и «Интером».

«Помощь болельщиков будет решающей. Мы должны играть лучше в последних двух матчах. Мы хорошо трудились, пришло время пожинать плоды. Это последний шаг, самый трудный, который превратит нас в победителей.

У нас на два очка больше, чем у «Интера», но у них игра в запасе. Таблица говорит о том, что это сбалансированная лига, это сложный сезон для всех, и в дерби нет фаворитов», — цитирует Пиоли Milannews.

Завтра, 1 марта, «Милан» сыграет с «Интером» в полуфинале Кубка Италии. 6 марта подопечные Пиоли встретятся с «Наполи» в матче серии А.

После 27 туров чемпионата Италии «Милан» с 57 очками располагается на 2-м месте в турнирной таблице.