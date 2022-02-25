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Сегодня, 08:45

Чемпионат Италии: «Лацио» — «Наполи», «Милан» — «Удинезе» и другие матчи 27-го тура

«Лацио» сыграет против «Наполи» в 27-м туре чемпионата Италии
Сергей Ревенко
Корреспондент
Футболисты «Лацио» празднуют забитый мяч.
Фото Global Look Press
27-й тур чемпионата Италии по футболу.
Италия. Серия А. 27-й тур
25 февр, 20:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Удинезе
Италия. Серия А. 27-й тур
25 февр, 23:00. Luigi Ferraris (Генуя)
Дженоа
Интер
Италия. Серия А. 27-й тур
26 февр, 17:00. Arechi (Салерно)
Салернитана
Болонья
Италия. Серия А. 27-й тур
26 февр, 20:00. Carlo Castellani (Эмполи)
Эмполи
Ювентус
Италия. Серия А. 27-й тур
26 февр, 22:45. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
Фиорентина
Италия. Серия А. 27-й тур
27 февр, 14:30. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
Кальяри
Италия. Серия А. 27-й тур
27 февр, 17:00. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
Венеция
Италия. Серия А. 27-й тур
27 февр, 20:00. Alberto Picco (Специя)
Специя
Рома
Италия. Серия А. 27-й тур
27 февр, 22:45. Olimpico (Рим)
Лацио
Наполи
Италия. Серия А. 27-й тур
28 февр, 22:45. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Сампдория

Все о событиях в чемпионате Италии можно прочитать в разделе по этой ссылке //
Турнирная таблица серии А — здесь //
Все трансляции матчей чемпионата Италии можно смотреть по этой ссылке

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ФК Наполи
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 26 17 5 4 52-28 56
2
 Интер 25 16 6 3 55-22 54
3
 Наполи 26 16 6 4 47-18 54
4
 Ювентус 26 13 8 5 38-23 47
5
 Аталанта 25 12 8 5 46-30 44
6
 Лацио 26 12 7 7 53-40 43
7
 Фиорентина 25 13 3 9 44-34 42
8
 Рома 26 12 5 9 44-34 41
9
 Верона 26 10 7 9 49-42 37
10
 Торино 25 9 6 10 32-26 33
11
 Сассуоло 26 8 9 9 43-44 33
12
 Болонья 25 9 4 12 31-41 31
13
 Эмполи 26 8 7 11 38-50 31
14
 Удинезе 25 6 10 9 34-41 28
15
 Сампдория 26 7 5 14 35-42 26
16
 Специя 26 7 5 14 28-48 26
17
 Кальяри 26 4 10 12 26-47 22
18
 Венеция 25 5 7 13 23-44 22
19
 Дженоа 26 1 13 12 22-47 16
20
 Салернитана 25 3 5 17 19-58 13
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
6.01 14:30
Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
6.01 22:45
Фиорентина – Удинезе
 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 1
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 19
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 18
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 7
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
Антонио Кандрева

Антонио Кандрева

Сампдория

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 20 1 7
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 21 1 4
Роберто Сориано

Роберто Сориано

Болонья

 23 1 4
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