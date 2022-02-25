27-й тур чемпионата Италии по футболу.

Все о событиях в чемпионате Италии можно прочитать в разделе по этой ссылке //

Турнирная таблица серии А — здесь //

Все трансляции матчей чемпионата Италии можно смотреть по этой ссылке