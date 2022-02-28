«Ювентус» заинтересован в защитнике «Реала» Менди

Защитник «Реала» Ферлан Менди интересен «Ювентусу», сообщает Jeunes Footeux.

По информации источника, «бьянконери» хотят приобрести альтернативу Алексу Сандро в своем составе и поэтому проявляют интерес к 26-летнего футболисту «Реала».

Контракт Менди с испанским клубом действует до 30 июня 2025 года.

В сезоне-2021/22 футболист сыграл за «Реал» 24 матча во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи.