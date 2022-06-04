Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу поделился мнением о полузащитнике Генрихе Мхитаряне

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу поделился мнением о полузащитнике Генрихе Мхитаряне.

Ранее сообщалось, что 33-летний армянин отказался продлевать контракт с «Ромой». Полузащитник на правах свободного агента перейдет в «Интер».

«Я впервые увидел Мхитаряна, когда ему было 16 лет, и влюбился в его игру, — приводит слова Луческу La Gazzetta dello Sport. — Генрих — гибкий футболист, потому что умеет отлично читать игру. Под моим руководством Мхитарян играл на позиции атакующего полузащитника и забил 44 мяча. Он умеет отлично вписаться в схему игры. У него прекрасный удар, феноменальная техника. К тому же Мхитарян — опытный футболист. Он способен играть где угодно».

В прошедшем сезоне Мхитарян забил 5 мячей и отдал 9 результативных передач в 44 матчах за римский клуб.