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Сегодня, 14:17

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу поделился мнением о полузащитнике Генрихе Мхитаряне

Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу поделился мнением о полузащитнике Генрихе Мхитаряне.

Ранее сообщалось, что 33-летний армянин отказался продлевать контракт с «Ромой». Полузащитник на правах свободного агента перейдет в «Интер».

«Я впервые увидел Мхитаряна, когда ему было 16 лет, и влюбился в его игру, — приводит слова Луческу La Gazzetta dello Sport. — Генрих — гибкий футболист, потому что умеет отлично читать игру. Под моим руководством Мхитарян играл на позиции атакующего полузащитника и забил 44 мяча. Он умеет отлично вписаться в схему игры. У него прекрасный удар, феноменальная техника. К тому же Мхитарян — опытный футболист. Он способен играть где угодно».

В прошедшем сезоне Мхитарян забил 5 мячей и отдал 9 результативных передач в 44 матчах за римский клуб.

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⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания 1
Португалия 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия 1
Нидерланды 4
Матч завершен

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
Генрих Мхитарян
Мирча Луческу
Футбол
ФК Динамо (Киев)
ФК Интер (Интернационале)
ФК Рома
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 38 26 8 4 69-31 86
2
 Интер 38 25 9 4 84-32 84
3
 Наполи 38 24 7 7 74-31 79
4
 Ювентус 38 20 10 8 57-37 70
5
 Лацио 38 18 10 10 77-58 64
6
 Рома 38 18 9 11 59-43 63
7
 Фиорентина 38 19 5 14 59-51 62
8
 Аталанта 38 16 11 11 65-48 59
9
 Верона 38 14 11 13 65-59 53
10
 Торино 38 13 11 14 46-41 50
11
 Сассуоло 38 13 11 14 64-66 50
12
 Удинезе 38 11 14 13 61-58 47
13
 Болонья 38 12 10 16 44-55 46
14
 Эмполи 38 10 11 17 50-70 41
15
 Сампдория 38 10 6 22 46-63 36
16
 Специя 38 10 6 22 41-71 36
17
 Салернитана 38 7 10 21 33-78 31
18
 Кальяри 38 6 12 20 34-68 30
19
 Дженоа 38 4 16 18 27-60 28
20
 Венеция 38 6 9 23 34-69 27
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38 тур
20.05 21:45
Торино – Рома
 0 : 3
21.05 18:15
Дженоа – Болонья
 0 : 1
21.05 21:45
Аталанта – Эмполи
 0 : 1
21.05 21:45
Лацио – Верона
 3 : 3
21.05 21:45
Фиорентина – Ювентус
 2 : 0
22.05 13:30
Специя – Наполи
 0 : 3
22.05 19:00
Интер – Сампдория
 3 : 0
22.05 19:00
Сассуоло – Милан
 0 : 3
22.05 22:00
Венеция – Кальяри
 0 : 0
22.05 22:00
Салернитана – Удинезе
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Ювентус

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Лаутаро Мартинес

Интер

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П
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Доменико Берарди

Сассуоло

 11
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 10
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 10
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

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