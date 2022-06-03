Мхитарян принял решение выступать за «Интер»

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян отказался продлевать контракт с римским клубом. Теперь на правах свободного агента 33-летний армянин перейдет в «Интер», сообщает инсайдер Фабрицио Романо в Twitter.

Ранее сообщалось, что «Рома» готова подписать с полузащитником соглашение на один сезон с автоматическим продлением еще на год.

Зарплата Мхитаряна составила бы 3,5 миллиона евро.

При этом «Интер» согласен платить Мхитаряну 4,5 миллиона евро в год и заключить с ним контракт на два сезона.

В прошедшем сезоне полузащитник забил 5 мячей и отдал 9 результативных передач в 44 матчах за римлян.