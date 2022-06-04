Кьеллини рассказал, при каких условиях остался бы в «Ювентусе»

Защитник Джорджио Кьеллини рассказал, что остался бы в «Ювентусе», если бы Италия вышла на ЧМ-2022.

«Да, я бы продолжил играть за «Ювентус», так как хотел попытаться изменить свою историю с чемпионатом мира, который никогда не был для меня счастливым. Я очень старался, но у меня не получилось», — цитирует Кьеллини Football Italia.

Кьеллини играет в «Ювентусе» с лета 2005 года. За итальянский клуб он провел 561 матч во всех турнирах, забив 36 голов и отдав 25 результативных передач.