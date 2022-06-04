Тотти уговаривает Дибалу продолжить карьеру в «Роме»

Легендарный игрок «Ромы» Франческо Тотти заявил, что хотел бы, чтобы экс-форвард «Ювентуса» Пауло Дибала играл в составе римского клуба.

«Я говорил с Дибалой о некоторых моментах, это касалось трансфера в «Рому». Думаю, мы с ним поняли друг друга. Однако он сам должен принять решение о будущем», — цитирует Тотти Sport.es.