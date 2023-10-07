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Индзаги — о ничьей «Интера» с «Болоньей»: «Естественно, я зол, как и все в раздевалке»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Интера Симоне Индзаги подвел итоги ничейного матча 8-го тура серии А с «Болоньей» (2:2). Он признался, что все в команде очень рассержены тем, что упустили победу.

«Естественно, я зол, как и все в раздевалке. Это второй матч, в котором мы вели и упустили победу. В первом мы проиграли «Сассуоло».

Мы вели со счетом 2:0, и, учитывая все созданные нами моменты, сложно смириться с ничьей. Нам нужно работать и прибавлять», — цитирует игрока DAZN.

Команда Индзаги вела со счетом 2:0 после двух быстрых голов на старте встречи — на 11-й минуте отличился Франческо Ачерби, а две минуты спустя забил Лаутаро Мартинес.

«Интер» с 19 очками лидирует в серии А, но может упустить лидерство по итогам тура, если «Милан» обыграет «Дженоа».
 
 
 
ФК Болонья
ФК Интер (Интернационале)
Симоне Индзаги
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«Интер» упустил победу над «Болоньей», выигрывая 2:0 по ходу матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 8 6 1 1 21-5 19
2
 Милан 7 6 0 1 15-8 18
3
 Наполи 7 4 2 1 16-6 14
4
 Ювентус 7 4 2 1 12-6 14
5
 Фиорентина 7 4 2 1 15-10 14
6
 Аталанта 7 4 1 2 11-5 13
7
 Лечче 8 3 3 2 9-10 12
8
 Болонья 8 2 5 1 8-6 11
9
 Сассуоло 8 3 1 4 12-14 10
10
 Фрозиноне 7 2 3 2 9-10 9
11
 Торино 7 2 3 2 6-7 9
12
 Монца 7 2 3 2 5-7 9
13
 Дженоа 7 2 2 3 10-11 8
14
 Верона 7 2 2 3 4-6 8
15
 Рома 7 2 2 3 15-11 8
16
 Лацио 7 2 1 4 7-10 7
17
 Удинезе 8 0 5 3 4-12 5
18
 Эмполи 8 1 1 6 1-16 4
19
 Салернитана 7 0 3 4 4-14 3
20
 Кальяри 7 0 2 5 2-12 2
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Эмполи – Удинезе
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6.10 21:45
Лечче – Сассуоло
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7.10 16:00
Интер – Болонья
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7.10 19:00
Ювентус – Торино
 - : -
7.10 21:45
Дженоа – Милан
 - : -
8.10 13:30
Монца – Салернитана
 - : -
8.10 16:00
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