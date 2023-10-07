Индзаги — о ничьей «Интера» с «Болоньей»: «Естественно, я зол, как и все в раздевалке»

Главный тренер «Интера Симоне Индзаги подвел итоги ничейного матча 8-го тура серии А с «Болоньей» (2:2). Он признался, что все в команде очень рассержены тем, что упустили победу.

«Естественно, я зол, как и все в раздевалке. Это второй матч, в котором мы вели и упустили победу. В первом мы проиграли «Сассуоло».

Мы вели со счетом 2:0, и, учитывая все созданные нами моменты, сложно смириться с ничьей. Нам нужно работать и прибавлять», — цитирует игрока DAZN.

Команда Индзаги вела со счетом 2:0 после двух быстрых голов на старте встречи — на 11-й минуте отличился Франческо Ачерби, а две минуты спустя забил Лаутаро Мартинес.