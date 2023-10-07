«Интер» упустил победу над «Болоньей», выигрывая 2:0 по ходу матча

«Интер» на своем поле сыграл вничью с «Болоньей» в матче 8-го тура серии А — 2:2.

Команда Симоне Индзаги вела со счетом 2:0 после двух быстрых голов на старте встречи — на 11-й минуте отличился Франческо Ачерби, а две минуты спустя забил Лаутаро Мартинес.

«Болонья» отыгралась благодаря голам Рикардо Орсолини (19 минута), который реализовал пенальти, и Джошуа Зиркзе (52-я).

«Интер» с 19 очками лидирует в серии А, но может упустить лидерство по итогам тура, если «Милан» обыграет «Дженоа». «Болонья» (11 очков) идет на восьмом месте в турнирной таблице.