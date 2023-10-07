«Ювентус» обыграл «Торино» туринском дерби

«Ювентус» на своем поле обыграл «Торино» в матче 8-го тура итальянской серии А — 2:0.

Счет на 47-й минуте открыл Федерико Гатти. На 62-й минуте преимущество команды Массимилиано Аллегри удвоил Аркадиуш Милик.

«Ювентус» с 17 очками вышел на третье место в серии А. «Торино» (9 очков) идет на 12-й строчке в турнирной таблице.

В следующем туре «Торино» на своем поле примет «Интер». Матч пройдет 21 октября. «Ювентус» на день позже отправится в гости к «Милану».