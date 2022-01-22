Главный тренер «Фиорентины» высказался о возможном уходе Влаховича

Главный тренер «Фиорентины» Виченцо Итальяно прокомментировал информацию о возможном уходе из команды нападающего Душана Влаховича.

«Я вижу Душана каждый день. Сейчас очень много слухов по поводу его будущего, но ничего не изменилось. С нетерпением жду, когда закроется трансферное окно», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Влаховича.

Fiorentina manager Italiano on Dusan Vlahovi? rumours: «I see the same Dusan here, every single day. We've lot of rumours about his future as always but nothing has changed. I can't wait for the market to close». ?? #Vlahovic



There's still nothing new on player/agents side. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 22, 2022

Вчера, 21 января генеральный директор «Фиорентины» Джо Бароне заявил, что клуб ведет переговоры по продаже Влаховича с клубами АПЛ.

В сезоне-2021/22 Влахович провел 24 матча за «Фиорентину», на его счету 20 голов и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 21-летнего серба в 70 миллионов евро.