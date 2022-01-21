Гендиректор «Фиорентины»: «Ведем переговоры с клубами АПЛ по Влаховичу»

Генеральный директор «Фиорентины» Джо Бароне высказался по поводу информации о том, что «Ювентус» активно интересуется форвардом команды Душаном Влаховичем.

«От «Ювентуса» мы не получали никаких предложений по Влаховичу. Переговоры ведутся с двумя английскими клубами. Душан не дает пока никаких ответов. Его агенты тоже не дают никакой конкретики», — цитирует Бароне Mirror.

Ранее сообщалось, что туринцы готовы отдать «Фиорентине» полузащитника Деяна Кулусевски и заплатить 35 миллионов евро за 21-летнего серба.

В активе Влаховича 20 голов и 4 передачи в 24 встречах за «фиалок».