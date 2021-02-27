Главный тренер «Фиорентины» оценил форму Кокорина
Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли оценил форму нападающего Александра Кокорина.
«Он очень хорошо тренируется. Мышечная проблема решена, за последние 10 дней он значительно прибавил. Не знаю, сколько минут он готов провести на поле, но Кокорин готов к игре. Физически он в полном порядке. Он также привыкает к одноклубникам», — цитирует Пранделли Fiorentina.it.
«Фиорентина» сыграет с «Удинезе» в воскресенье в Удине. Кокорин после перехода во флорентийскую команду из московского «Спартака» провел за «фиалок» только один матч, выйдя на замену во встрече с миланским «Интером» (0:2) 5 февраля, а после пропустил игры с «Сампдорией» (1:2) и «Специей» (3:0) из-за проблем со здоровьем.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Опрос
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю