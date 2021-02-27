Главный тренер «Фиорентины» оценил форму Кокорина

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли оценил форму нападающего Александра Кокорина.

«Он очень хорошо тренируется. Мышечная проблема решена, за последние 10 дней он значительно прибавил. Не знаю, сколько минут он готов провести на поле, но Кокорин готов к игре. Физически он в полном порядке. Он также привыкает к одноклубникам», — цитирует Пранделли Fiorentina.it.

«Фиорентина» сыграет с «Удинезе» в воскресенье в Удине. Кокорин после перехода во флорентийскую команду из московского «Спартака» провел за «фиалок» только один матч, выйдя на замену во встрече с миланским «Интером» (0:2) 5 февраля, а после пропустил игры с «Сампдорией» (1:2) и «Специей» (3:0) из-за проблем со здоровьем.