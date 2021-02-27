В «Вероне» подтвердили случай коронавируса за несколько часов до матча с «Ювентусом»
За несколько часов до начала матча 24-го тура чемпионата Италии «Верона» — «Ювентус» хозяева в Twitter объявили о положительном тесте на коронавирус в команде.
Nota del club#HVFChttps://t.co/sPoKImx8eU— Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) February 27, 2021
В сообщении клуба не сказано, заразился футболист, тренер или член персонала. Матч состоится 27 февраля и начнется в 22.45 (мск).
Ранее лига перенесла матч «Торино» и «Сассуоло» с 26 февраля на 17 марта из-за 10 подтвержденных случаев коронавируса в туринском клубе.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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