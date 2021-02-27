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В «Вероне» подтвердили случай коронавируса за несколько часов до матча с «Ювентусом»

16:12
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За несколько часов до начала матча 24-го тура чемпионата Италии «Верона» — «Ювентус» хозяева в Twitter объявили о положительном тесте на коронавирус в команде.

В сообщении клуба не сказано, заразился футболист, тренер или член персонала. Матч состоится 27 февраля и начнется в 22.45 (мск).

Ранее лига перенесла матч «Торино» и «Сассуоло» с 26 февраля на 17 марта из-за 10 подтвержденных случаев коронавируса в туринском клубе.

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