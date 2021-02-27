Главный тренер «Ромы» Фонсека заявил, что у «Милана» нет кризиса
Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека похвалил «Милан» перед матчем 24-го тура серии А.
«Я не верю в так называемый «кризис» «Милана». Я видел все их матчи, это сильная агрессивная команда, которая создает опасные моменты у ворот соперников. Сейчас они не добиваются нужных результатов, но нам предстоит игра с командой, настроенной на победу», — приводит слова Фонсеки с пресс-конференции Football Italia.
Матч «Рома» — «Милан» состоится 28 февраля в Риме. Начало в 22.45 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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