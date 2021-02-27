Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Главный тренер «Ромы» Фонсека заявил, что у «Милана» нет кризиса

17:18
Теги:

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека похвалил «Милан» перед матчем 24-го тура серии А.

«Я не верю в так называемый «кризис» «Милана». Я видел все их матчи, это сильная агрессивная команда, которая создает опасные моменты у ворот соперников. Сейчас они не добиваются нужных результатов, но нам предстоит игра с командой, настроенной на победу», — приводит слова Фонсеки с пресс-конференции Football Italia.

Матч «Рома» — «Милан» состоится 28 февраля в Риме. Начало в 22.45 по московскому времени.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир