Главный тренер «Фиорентины» Итальяно продлит контракт с клубом до 2024 года

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно продлит контракт с клубом до 2024 года.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, в соглашение будет включена опция продления еще на сезон. Зарплата 44-летнего специалиста составит 2 миллиона евро в год.

Винченцо Итальяно возглавляет «Фиорентину» с июля 2021 года. В сезоне-2021/22 команда под его руководством заняла седьмое место в чемпионате Италии и отобралась в Лигу конференций.