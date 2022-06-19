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Сегодня, 17:37

Главный тренер «Фиорентины» Итальяно продлит контракт с клубом до 2024 года

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно продлит контракт с клубом до 2024 года.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, в соглашение будет включена опция продления еще на сезон. Зарплата 44-летнего специалиста составит 2 миллиона евро в год.

Винченцо Итальяно возглавляет «Фиорентину» с июля 2021 года. В сезоне-2021/22 команда под его руководством заняла седьмое место в чемпионате Италии и отобралась в Лигу конференций.

Источник: https://twitter.com/NicoSchira/status/1538510357442048001?s=20&t=bzlwVeYXvPfJwIrIGeRK0g
Футбол
ФК Фиорентина
Винченцо Итальяно
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 Наполи 38 24 7 7 74-31 79
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 Ювентус 38 20 10 8 57-37 70
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 Лацио 38 18 10 10 77-58 64
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 Рома 38 18 9 11 59-43 63
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 Салернитана 38 7 10 21 33-78 31
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 Дженоа 38 4 16 18 27-60 28
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Торино – Рома
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Аталанта – Эмполи
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Фиорентина – Ювентус
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Специя – Наполи
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Интер – Сампдория
 3 : 0
22.05 19:00
Сассуоло – Милан
 0 : 3
22.05 22:00
Венеция – Кальяри
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Лацио

 27
Душан Влахович

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Ювентус

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Лаутаро Мартинес

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Интер

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П
Доменико Берарди

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Сассуоло

 11
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

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Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 10
И К Ж
Адама Сумаоро

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Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

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Венеция

 29 1 11
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

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