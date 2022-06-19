Мхитарян пройдет медосмотр для перехода в «Интер» на следующей неделе

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян близок к переходу в «Интер», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, на следующей неделе 33-летний армянин пройдет медосмотр и подпишет контракт с «нерадзурри». Ожидается, что соглашение будет рассчитано до конца июня 2024 года.

В сезоне-2021/22 Мхитарян забил 5 голов и сделал 9 результативных передач в 44 матчах за «Рому». Контракт футболиста с римлянами действует до конца июня 2022 года.