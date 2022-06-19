Бывший вратарь итальянской «Вероны» и сборной России Руслан Нигматуллин рассказал «СЭ» о периоде спортивной карьеры в Италии.

— Вы недолго поиграли в Италии, где сейчас не получается у Кокорина и Алексея Миранчука. Там правда настолько тяжелый чемпионат?

— В моем случае все доходило до коррупционных схем, когда тренер по нефутбольным причинам не был заинтересован в том, чтобы включить меня в состав. Помню, как на 70 минут вынужденно встал в ворота, проявил себя — и снова оказался в запасе. Тот год, который я провел в «Вероне», стал для меня личной трагедией. Я признавался лучшим футболистом сезона [в России] и буквально за месяц оказался на дне. Скамейка запасных для меня реально дно, я же привык играть!

В общем, после всего этого нет ни малейшего желания ездить в Италию и смотреть итальянский чемпионат. Мне иногда звонят с просьбами прокомментировать результаты серии А, но у меня реально аллергия на Италию. Теперь воспринимаю эту страну как место с вкусной кухней и стильной одеждой, но без футбола.

— Переход в «Верону» — ваша главная ошибка в карьере?

— Сто процентов. Не хочется никого обижать, но все дальнейшие трансферы приводили к прогрессу. А Италия — это был большой стресс: я просыпался в ужасном настроении и весь день проводил с кислой миной. На этом фоне у меня появились проблемы со здоровьем, стали мучить головные боли — все это отчасти привело к тому, что я закончил карьеру в 31.

— Это можно было назвать депрессией?

— Безусловно, хотя я не люблю это слово. Депрессия — это серьезная болезнь. Мне хотелось в своей карьере провести много ярких сезонов — таких, как до переезда в Италию.

— В Майами жизнь комфортнее, чем в Италии?

— Тут кому что нравится — в Италии просто другие ценности. Когда мне подбирали квартиру, то показали место, которому 500 лет. Говорили: «А вы знаете, сколько лет этому чайнику?» Отвечал им, что все понимаю, но предпочитаю что-то более современное. Найти в Италии новую квартиру с хорошим ремонтом оказалось большой проблемой. У них чем старее, тем круче.