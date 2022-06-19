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Нигматуллин рассказал о депрессии в Италии: «У меня на нее аллергия — там я был на дне!»

Бывший вратарь «Вероны» Нигматуллин рассказал о периоде спортивной карьеры в Италии
Данил Алешин
,  
Владислав Флегонтов
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Бывший вратарь итальянской «Вероны» и сборной России Руслан Нигматуллин рассказал «СЭ» о периоде спортивной карьеры в Италии.

— Вы недолго поиграли в Италии, где сейчас не получается у Кокорина и Алексея Миранчука. Там правда настолько тяжелый чемпионат?

— В моем случае все доходило до коррупционных схем, когда тренер по нефутбольным причинам не был заинтересован в том, чтобы включить меня в состав. Помню, как на 70 минут вынужденно встал в ворота, проявил себя — и снова оказался в запасе. Тот год, который я провел в «Вероне», стал для меня личной трагедией. Я признавался лучшим футболистом сезона [в России] и буквально за месяц оказался на дне. Скамейка запасных для меня реально дно, я же привык играть!

В общем, после всего этого нет ни малейшего желания ездить в Италию и смотреть итальянский чемпионат. Мне иногда звонят с просьбами прокомментировать результаты серии А, но у меня реально аллергия на Италию. Теперь воспринимаю эту страну как место с вкусной кухней и стильной одеждой, но без футбола.

— Переход в «Верону» — ваша главная ошибка в карьере?

— Сто процентов. Не хочется никого обижать, но все дальнейшие трансферы приводили к прогрессу. А Италия — это был большой стресс: я просыпался в ужасном настроении и весь день проводил с кислой миной. На этом фоне у меня появились проблемы со здоровьем, стали мучить головные боли — все это отчасти привело к тому, что я закончил карьеру в 31.

Руслан Нигматуллин. Голод в Африке, нелюбовь к Италии и переезд из России в США. Интервью Руслана Нигматуллина

— Это можно было назвать депрессией?

— Безусловно, хотя я не люблю это слово. Депрессия — это серьезная болезнь. Мне хотелось в своей карьере провести много ярких сезонов — таких, как до переезда в Италию.

— В Майами жизнь комфортнее, чем в Италии?

— Тут кому что нравится — в Италии просто другие ценности. Когда мне подбирали квартиру, то показали место, которому 500 лет. Говорили: «А вы знаете, сколько лет этому чайнику?» Отвечал им, что все понимаю, но предпочитаю что-то более современное. Найти в Италии новую квартиру с хорошим ремонтом оказалось большой проблемой. У них чем старее, тем круче.

Руслан Нигматуллин
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ФК Верона
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 38 26 8 4 69-31 86
2
 Интер 38 25 9 4 84-32 84
3
 Наполи 38 24 7 7 74-31 79
4
 Ювентус 38 20 10 8 57-37 70
5
 Лацио 38 18 10 10 77-58 64
6
 Рома 38 18 9 11 59-43 63
7
 Фиорентина 38 19 5 14 59-51 62
8
 Аталанта 38 16 11 11 65-48 59
9
 Верона 38 14 11 13 65-59 53
10
 Торино 38 13 11 14 46-41 50
11
 Сассуоло 38 13 11 14 64-66 50
12
 Удинезе 38 11 14 13 61-58 47
13
 Болонья 38 12 10 16 44-55 46
14
 Эмполи 38 10 11 17 50-70 41
15
 Сампдория 38 10 6 22 46-63 36
16
 Специя 38 10 6 22 41-71 36
17
 Салернитана 38 7 10 21 33-78 31
18
 Кальяри 38 6 12 20 34-68 30
19
 Дженоа 38 4 16 18 27-60 28
20
 Венеция 38 6 9 23 34-69 27
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
20.05 21:45
Торино – Рома
 0 : 3
21.05 18:15
Дженоа – Болонья
 0 : 1
21.05 21:45
Аталанта – Эмполи
 0 : 1
21.05 21:45
Лацио – Верона
 3 : 3
21.05 21:45
Фиорентина – Ювентус
 2 : 0
22.05 13:30
Специя – Наполи
 0 : 3
22.05 19:00
Интер – Сампдория
 3 : 0
22.05 19:00
Сассуоло – Милан
 0 : 3
22.05 22:00
Венеция – Кальяри
 0 : 0
22.05 22:00
Салернитана – Удинезе
 0 : 4
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 24
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 11
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 10
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 10
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 29 1 11
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 28 1 10
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