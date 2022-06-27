Гендиректор «Интера» рассказал о ходе переговоров с Дибалой
Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта рассказал о ходе переговоров с бывшим нападающим «Ювентусом» Пауло Дибалой.
«Мы провели встречу с его агентами. Изучаем разные варианты. Однако обе стороны должны согласиться на эти условия. Пока ничего конкретного добавить не могу», — цитирует Маротту журналист Фабрицио Романо в Twitter.
Ранее появилась информация, что футболист подпишет с миланским клубом контракт до 2026 года. Его оклад в «Интере» составит около 8 миллионов евро в год с учетом бонусов.
В прошедшем сезоне Дибала забил 15 мячей и отдал 6 результативных передач в 39 матчах за «Ювентус». Он покидает туринский клуб на правах свободного агента.
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16
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17
|Салернитана
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18
|Лечче
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19
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Милан – Удинезе
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Фиорентина – Кремонезе
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Ювентус – Сассуоло
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Лацио – Болонья
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Лечче – Интер
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Монца – Торино
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Салернитана – Рома
|- : -
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Сампдория – Аталанта
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