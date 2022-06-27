Гендиректор «Интера» рассказал о ходе переговоров с Дибалой

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта рассказал о ходе переговоров с бывшим нападающим «Ювентусом» Пауло Дибалой.

«Мы провели встречу с его агентами. Изучаем разные варианты. Однако обе стороны должны согласиться на эти условия. Пока ничего конкретного добавить не могу», — цитирует Маротту журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Ранее появилась информация, что футболист подпишет с миланским клубом контракт до 2026 года. Его оклад в «Интере» составит около 8 миллионов евро в год с учетом бонусов.

В прошедшем сезоне Дибала забил 15 мячей и отдал 6 результативных передач в 39 матчах за «Ювентус». Он покидает туринский клуб на правах свободного агента.