«Рома» хочет получить от «Ювентуса» 50 миллионов евро за Дзаньоло

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло близок к переходу в «Ювентус», сообщает Goal.

По данным источника, римляне готовы продать 22-летнего футболиста, если получат за него 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что сам хавбек согласен на переход в «Ювентус». В данный момент клубы продолжают переговоры.

В сезоне-2021/22 Дзаньоло забил 8 голов и сделал 9 результативных передач в 42 матчах за «Рому». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 33 миллиона евро.