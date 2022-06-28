«Рома» хочет получить от «Ювентуса» 50 миллионов евро за Дзаньоло
Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло близок к переходу в «Ювентус», сообщает Goal.
По данным источника, римляне готовы продать 22-летнего футболиста, если получат за него 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что сам хавбек согласен на переход в «Ювентус». В данный момент клубы продолжают переговоры.
В сезоне-2021/22 Дзаньоло забил 8 голов и сделал 9 результативных передач в 42 матчах за «Рому». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 33 миллиона евро.
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17
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18
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Милан – Удинезе
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Фиорентина – Кремонезе
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Ювентус – Сассуоло
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Лацио – Болонья
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Лечче – Интер
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Монца – Торино
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Салернитана – Рома
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